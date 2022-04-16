Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı - Son Dakika
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Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

16.04.2022 21:10
Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 31. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu yerini Attila Szalai'ye bırakırken, tribünlerin yoğun desteği altında saha kenarına geldi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı
Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı
Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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