Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!

Önümüzde kritik 2 hafta var! Sayı 5 bine ulaşırsa çok daha sert tedbirler geliyor

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon çok fayda gördüğü transferlerden olan Dimitrios Pelkas, ülkesinin kanallarından ERT'ye bağlandı ve Fenerbahçe günlerini anlattı. Yıldız futbolcu, " İstanbul'da Atina'da gibi hissediyorum. Yunanlılar ve Türkler birbirine çok benziyor. Bu yüzden buraya alışmak benim için zor olmadı" dedi.

"SONUNA KADAR!"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya ise "7 maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye yanıt verdi.

"GOL ATINCA SİRTAKİ OYNADILAR"

Pelkas'ın bağlantı yaptığı esnada Yunan TV'si ERT, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın canlı yayında tabak kırıp sirtaki yaptığı görüntüleri yayınladı. Pelkas, "Burada gol attığım maçtan sonra televizyonda sirtaki oynadılar. İki ülkenin yakınlaşması için önemli şeyler "dedi.