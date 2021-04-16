Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var! - Son Dakika

Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!

16.04.2021 08:46

Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas, Yunan kanalı ERT'ye röportaj verdi. Başarılı on numara şampiyonluk mücadelesi hakkında, "7 maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz" şeklinde konuşarak taraftarların umudunu yükseltti.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon çok fayda gördüğü transferlerden olan Dimitrios Pelkas, ülkesinin kanallarından ERT'ye bağlandı ve Fenerbahçe günlerini anlattı. Yıldız futbolcu, " İstanbul'da Atina'da gibi hissediyorum. Yunanlılar ve Türkler birbirine çok benziyor. Bu yüzden buraya alışmak benim için zor olmadı" dedi.

"SONUNA KADAR!"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya ise "7 maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye yanıt verdi.

"GOL ATINCA SİRTAKİ OYNADILAR"

Pelkas'ın bağlantı yaptığı esnada Yunan TV'si ERT, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın canlı yayında tabak kırıp sirtaki yaptığı görüntüleri yayınladı. Pelkas, "Burada gol attığım maçtan sonra televizyonda sirtaki oynadılar. İki ülkenin yakınlaşması için önemli şeyler "dedi.

Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!
Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!

Fenerbahçe, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var! - Son Dakika Spor


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