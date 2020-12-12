Pelkas yine tamamlayamadı - Son Dakika

Pelkas yine tamamlayamadı

12.12.2020 20:51
Pelkas yine tamamlayamadı, System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.

Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. - İSTANBUL

Pelkas yine tamamlayamadı
Pelkas yine tamamlayamadı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Futbolcu, Yunan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pelkas yine tamamlayamadı - Son Dakika Spor


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