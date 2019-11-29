Son Dakika Haberleri: Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı
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Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı

6 saat önce

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.

Pellegrini'nin başına yabancı madde atan iki kişi yakalandı, System.String[]

Medipol Başakşehir- Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.


UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi. Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı. Başından hafif yaralanan Pellegrini tedavisinin ardından oyuna geri döndü. Olay ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumun Güneybatı üst kısmından yabancı maddeyi attığı tespit edilen Y.Y. (37) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı. - İSTANBUL

Başakşehir, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:51 Kaynak: İHA
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