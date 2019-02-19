Son Dakika Haberleri: Pelosi-Mogherini Görüşmesi

Pelosi-Mogherini Görüşmesi

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:34 Kaynak: AA

Nancy Pelosi, Amerika Birleşik Devletleri, Brüksel, Güncel
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