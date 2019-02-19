Pelosi-Mogherini Görüşmesi
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Brüksel'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:34 Kaynak: AA
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