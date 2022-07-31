Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı - Son Dakika
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Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı

31.07.2022 11:30
Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretlere ilişkin açıklamada, olası Tayvan ziyaretine değinilmedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretlere ilişkin açıklamada, olası Tayvan ziyaretine değinilmedi.

Meclis Başkanı'nın resmi internet sitesinde dün gece yayımlanan açıklamada, Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik kongre heyetiyle Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yapılacağı öne sürülen ziyarete ilişkin bilgi verilmedi.

Heyetin ziyaret edeceği bölge ülkelerinde karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetim konularında odaklanan görüşmeler yürüteceğinin belirtildiği açıklamada, Pelosi'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Kongre heyeti, ABD'nin dost ve müttefiklerine güçlü ve sarsılmaz bağlılığını bir kez daha göstermek üzere Hint-Pasifik bölgesine gidecek. Heyetimiz, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'da yapacağı üst düzey görüşmelerde, barış ve güvenlik, ekonomik büyüme ve ticaret, Kovid-19 salgını ile mücadele, iklim krizi, insan hakları ve demokratik yönetim gibi konularda ortak çıkarlarımızı ve değerlerimizi nasıl daha fazla ilerletebileceğimizi tartışacak."

Açıklamada, heyetin yakıt ikmali için, Hawaii'de mola verdiği, burada ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından ağırlandığı, Pearl Harbour Anıtı'nı ve USS Arizona'yı ziyaret ederek 1941'deki baskında hayatını kaybeden askerileri andığı kaydedildi.

Ziyarette Pelosi'ye, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, Gazi İşleri Komitesi Başkanı Mark Takano, Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene, İstihbarat Daimi Özel Komitesi üyesi Raja Krishnamoorthi ve Silahlı Kuvvetler Komitesi ile Dış İlişkiler Komitesi üyesi Andy Kim'in eşlik ettiği bildirildi.

Pelosi'nin gezi kapsamında Tayvan'ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler ABD-Çin ilişkilerinde gerilime sebep olmuştu.

Çin Savunma Bakanlığı, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık verebileceği uyarısında bulunmuş ve "Pelosi Tayvan'ı ziyaret ederse, Çin ordusu boş durmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı da olası ziyaretle ilgili, "Her tür olasılığa hazırlıklıyız. Eğer ABD tarafı ziyarette ısrar ederse, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artırmıştı.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması da hafta sonunda Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Fucien ve Güney Çin Denizi kıyısındaki Guangdong eyaletlerinde tatbikatlar düzenlerken, bölgeler gemi trafiğine kapatılmıştı.

Nisanda planlanan ziyaret iptal edilmişti

82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin "tek Çin" ilkesinin tanımladığı "kırmızı çizginin aşılması" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pelosi'nin Pasifik ülkelerini ziyaretine ilişkin açıklamada Tayvan'ın adı anılmadı - Son Dakika

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