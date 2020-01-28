Peluş oyuncağını depremzede çocuklara gönderip arkasından el salladı - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından, Kaş Belediyesi tarafından bölgeye 4 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi. Yardım kolileri hazırlanırken, 5 yaşındaki Ömer Tuğra Batur'un oyuncak bağışı duygulandırdı.



Kaş Belediyesince depremden etkilenen vatandaşlara destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı. Anonslar ve sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrılar sonrası kampanyaya katılan çok sayıda vatandaş belediyeye akın ederek, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, battaniye ve kışlık kıyafetlerden oluşan yaşam malzemelerini görevlilere teslim etti.



Oyuncak duygulandırdı



Yardım kolileri hazırlanırken, 5 yaşındaki Ömer Tuğra Batur'un oyuncak bağışı duygulandırdı. Kardeşiyle gelerek 50 santim boyundaki peluş ayı oyuncağını görevliye teslim eden minik Ömer, "Depremde çocuklar çok üzülüyordu. Ben de onlar üzülmesin diye oyuncağımı onlarla paylaşıyorum. Üzülmesinler" diyerek, duygularını dile getirdi. Şoför oyuncağı alıp, tırın ön cam konsülüne yerleştirdi. Ardından çocuk, oyuncağa el sallayarak alandan ayrıldı.



Dualarla uğurlandı



Kampanya kapsamında belediyenin ve vatandaşların desteğiyle toplanan 80 ton yaş sebze ve meyve, 100 çuval un, 500 litre zeytinyağı, su, kuru gıda, oyuncak, kömür, battaniye, yorgan, yatak, ayakkabı, mont, kışlık giyecek ve benzeri ihtiyaç malzemeleri 4 tıra yüklenerek, AFAD'a teslim edilmek üzere deprem bölgesine gönderildi. Kınık Toptancı Hali'nden dualarla hareket eden tırların uğurlanmasında, Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Hava Radar Komutanı Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş ve İlçe Müftü vekili de hazır bulundu.



Uğurlamada konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, depremde can kaybı yaşandığı için derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Memleketimize ve depremde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa temenni ediyorum. Ülkemizin hangi noktasında olursa olsun bu tür afetlerde insanımız birlik, beraberlik ve dayanışma gösteriyor. Biz de Kaş ilçesi olarak bir organizasyonla malzemelerimizi tırlara yüklettik. Buradan yardım elimizi uzatıyoruz, desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Kolay değil böyle afetler yaşamak. Bu tür hadiselerde her zaman memleketimizin hangi noktasında olursa olsun, zor durumda olan herkesin Kaş olarak yanında olacağız. Destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.



Kaymakam Bülent Karacan da Bu tür afetlerde birlik, beraberlik ve kardeşliği hep beraber gerçekleştirdiklerini belirterek, belediyenin organizasyonuna destek verenlere teşekkür etti. - ANTALYA