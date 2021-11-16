PELVİK TABAN EGZERSİZLERİYLE DOĞUM DAHA AĞRISIZ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR - Son Dakika

FİZYOTERAPİST İrfet Mutlu Tanas, pelvik taban egzersizlerinin, idrar kaçırma, organ sarkması ve cinsel ilişki esnasında ağrılara karşı koruduğunu söyledi. Tanas, 'Pelvik taban egzersizleri ile doğum da çok daha kolay ve ağrısız gerçekleştirilebiliyor dedi.

Medical Park Antalya Hastanesi'nden Fizyoterapist İrfet Mutlu Tanas, kadınlarda sıkça rastlanan idrar kaçırma, organ sarkması, cinsel ilişki esnasında ağrı ve vajinismus gibi rahatsızlıkların, pelvik tabanda yapılan terapilerle önüne geçilebileceğini aktardı. İki leğen kemiği arasında bulunan rahim, mesane, bağırsak ve diğer organları taşıyan yapının pelvik taban olduğunu belirten Fizyoterapist Tanas, kasların tamamının bu alan içerisinde yer aldığını anlattı. Tanas, bu kasların anatomik olarak farkına varılıp pelvik tabanda yapılan çalışmalarla birçok semptomdan korunulabileceğini söyledi.

DOĞUMLAR ÇOK DAHA KOLAY VE AĞRISIZ

Pelvik tabanla ilgili detayları paylaşan Tanas, 'İdrarın ve dışkının çıktığı alan aynı zamanda doğumun olduğu yerdir. Gebelik sırasında pelvik taban eğitimi verdiğimiz takdirde, kasların daha iyi ve kontrollü bir şekilde gevşemesi sağlandığı için doğum çok daha kolay ve ağrısız olabiliyor. Önemli olan bu kasları nasıl gevşetip, nasıl kasabileceğimizi bilmek ve uygulamaktır. Doğum bir kas eylemidir. Bu alandaki kasların gevşemesi ve kasılmasıyla doğum eyleminin gerçekleşmesini sağlar. Kişi bunu öğrendiği takdirde doğumlar çok daha kolay ve ağrısız olabiliyor dedi.

KAS YAPISINA GÖRE EGZERSİZ

Bu tür egzersizlerin kegel egzersizi olarak bilindiğini belirten Fizyoterapist Tanas, 'Öncelikle buradaki kasları değerlendirmemiz gerekiyor. Önce gevşeme hareketlerini sağlayıp sonra pelvik taban kaslarını kasmak daha efektif. Ama kişi bunu kendisi tek başına değerlendiremediği için uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi, sonrasında fizyoterapistler tarafından çalışmalar yapılması gerekiyor diye konuştu.

GÜNLÜK HAYATTA ÇALIŞILABİLİR

Sadece pelvik taban değil, öncelikle bel, sırt gibi bütün kas hareket sisteminin değerlendirilmesinin yapıldığını aktaran Fizyoterapist Tanas, 'Gerekli olduğu takdirde internal yaklaşımlarla o bölgenin nasıl kasılıp gevşediğini göstermeye çalışıyoruz. Fasya gevşetme germe egzersizleri, klinik yoga gibi hareketlerle destekleyip bunları günlük hayatına dahil edebileceği hareketlere uyguluyoruz. Yani günlük hayatta da pelvik tabanımızı çalıştırabiliriz ama bunun farkında olmamız gerekiyor dedi.

ÇALIŞTIRIP AKTİF TUTABİLİRSİNİZ

Fizyoterapist Tanas, 'Özellikle gebelik ya da genç kızlık döneminde pelvik taban eğitimi alındığı ve bunlar uygulandığı takdirde ileride oluşabilecek idrar kaçırma, organ sarkması gibi durumlardan korunulabilir. Çünkü o bölgeyi çalışıp aktif tutabiliyoruz. Hiçbir cihaz veya yardımcı ekipmana gerek kalmadan kendinizi korumuş oluyorsunuz diye konuştu.

YURT DIŞINDA HER KADININ PELVİK TABAN FİZYOTERAPİST HAKKI VAR

Pelvik tabanın hem kadında hem de erkekte olduğunu belirten Fizyoterapist Tanas, özellikle kadınların bu tür egzersizlere önem vermesi gerektiğini ifade etti. Tanas, 'Yurtdışında doğum aşamasında her kadının pelvik taban fizyoterapist hakkı var. Bunu devlet sağlıyor. Umarım Türkiye'de de ileride her kadının buna ulaşabileceği merkezler olur. Bir defa dahi olsa pelvik taban bilgisi sahibi olup bunun farkındalığına varılmalıdır. Kadının hem cinsel hayatı hem doğumu hem de regl ağrısıyla da çok bağlantılıdır dedi.