Pelvik taban rahatsızlıkları için özel merkez



KADINLAR başta olmak üzere her iki cinsiyet için de son derece önemli olan pelvik taban rahatsızlıklarını tedavi etmeyi amaçlayan bir merkez açıldı. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde kurulan Pelvik Taban Merkezi'nde istemsiz idrar kaçırma, gece sık idrara çıkma, kabızlık gibi sağlık sorunlarının tedavisi multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Pelvik Taban Merkezi'nin açılışı nedeniyle 'Multidisipliner Yaklaşımla Pelvik Tabana Bakış' başlıkla bir toplantı düzenlendi. Pelvik taban rehabilitasyonunun önemine dikkat çekilen toplantıda uluslararası arenada konusunda uzman bilim insanları deneyimlerini paylaştı.

JİNEKOLOJİ, ÜROLOJİ VE FİZİK TEDAVİ BİR ARADA

Pelvik tabanın fonksiyonel bozukluklarının özellikle bazı kadın doğum ve üroloji ameliyatları sonrası görüldüğüne işaret Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, "Bu operasyonlar sonrası idrar kaçırma ve mesane düşüklüğü gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Pelvik Taban Merkezi bunların düzeltilmesine yönelik periyodik rehabilitasyonu gerçekleştirecek. Yaşlılarda ortaya çıkabilecek benzer problemler de yine tedavi edilebilecek. Merkezimizde hasta değerlendirmeleri ve tedavileri tüm branşların yer aldığı multidisipliner yaklaşımla yapılacaktır. Merkezimiz uluslararası iş birliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürecek. Bu konuda merkez tamamen yerleştikten sonra yüksek lisans ve doktora programı da açmayı düşünüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Keleştemur, merkezde gerek cerrahi öncesi gerekse sonrasında hasta uyumunu ve yaşam kalitesini artırmak, hızlı iyileşmeyi sağlamak amacıyla rehabilitasyon gerektiren tüm konularda konservatif tedavi yaklaşımlarını uygulayacaklarını söyledi. Bu yaklaşım içinde, hastanın ihtiyacı ve durumuna göre; hasta eğitimi, mesane-barsak eğitimi, davranışsal tedaviler, pelvik taban kasları egzersizleri, biofeedback çalışmaları, elektrik sinir stimülasyonu, postür eğitimi-egzersizleri ve kilo kontrolü-beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gibi birçok çalışmanın bir arada yürütüleceğini anlattı. Keleştemur, pelvik taban rehabilitasyonu konusunda toplumsal farkındalığı artırmak adına önümüzdeki günlerde halka yönelik toplantı ve seminerlerin düzenleneceğini söyledi.

İNSANLAR BU KONUDA KONUŞMAKTAN ÇEKİNİYOR

Brezilya Inspirat Fakültesi Pelvik Taban Bozuklukları Koordinatörü Pelvik Fizyoterapisti Dr. Maura Regina Seleme, her üç kadından birinin idrar kaçırma probleminden yakındığına işaret ederek, cinsel sorunlar ve kabızlığın da sıklıkla karşılaşılan sorunlar arasında yer aldığını anlattı. Hem kadın hem de erkeklerin bu konuda konuşmaktan çekindiklerini, utandıklarını ve üstünü kapatmayı tercih ettiklerini söyleyen Dr. Maura Regina Seleme, "Özellikle idrar kaçırma problemleri arttıkça aile içinde bununla nasıl başa çıkılacağı bilinmiyor. Aslında bu sorunla birlikte hayatı da kaçırıyorlar. Türkiye'de ve dünyada hastalar idrar kaçırma problemlerini fark ettiklerinde bir takım küçük cihazlar alarak kendilerini tedavi etmeye kalkışıyor. Ancak doğru olan mutlaka uzman bir doktora ve fizyoterapiste başvurarak kanıta dayalı tedaviler ve ona paralel egzersiz programlarıyla tedavilerine devam etmeleridir. Bu yüzden bugün yaptığımız çalışma çok önem taşıyor. Yeditepe Üniversitesi'nin yaptığı çalışma çok önemli. Pelvik tabanla ilgili farkındalık yaratmak için kurulan merkezde yapılacak tedaviler aynı zamanda koruyucu bir özellik taşıyor" diye konuştu.

PİLATES İDRAR KAÇIRMAYI ÖNLEMEZ

Klinik anlamda önem taşıyan tedavi yöntemlerinin bütün disiplinler tarafından tanınması, bilinmesi ve fizyoterapistin yaptırdığı egzersizlerin önem taşıdığını söyleyen Dr. Maura Regina Seleme, "Pilates ya da diğer egzersizler idrar kaçırmayı önlemez. Önleyici egzersizler ancak kişiye özel olarak hazırlanırsa başarılı olur. Bu egzersizlerin koruyucu özelliği vardır. Pelvik taban kaslarını güçlendirerek idrar kaçırma problemlerine de engel olacaktır. Egzersiz seçeneğinden önce iyi bir değerlendirme yapılması daha önemlidir" dedi.

TOPLUMUN YÜZDE 5'İ İDRAR KAÇIRIYOR

Toplumun yaklaşık yüzde 5'inin idrar kaçırma şikayeti olduğunu hatırlatan Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi, Pelvik Taban Merkezi kurucusu ve Koordinatörü Fizyoterapist Doç. Dr. Bary Berghmans, "Kadınlarda 40'lı yaşlardan sonra, erkeklerde 55-60 yaşlarından sonra sorunun arttığı görülüyor. Üriner inkontinans tedavileri içerisinde en çok etkili olan 'konservatif tedaviler' olarak adlandırılan cerrahi olmayan yaklaşımlardır. Ancak toplumda bu rahatsızlıklar çok fazla önemsenmiyor. Önemsenmediği için de konservatif tedaviler uygulanamıyor" diye konuştu.

25 yıldır bu alanda çalışmalarını sürdüren Fizyoterapist Doç. Dr. Bary Berghmans, Hollanda'da gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili şunları paylaştı:

"Biz merkezimizde interdisipliner yöntemle çalışıyoruz. Merkez bünyesindeki doktorlar ve fizyoterapistler hastalara sadece danışmanlık hizmeti vermiyor, tedavilerini de yaparak cerrahiye olan ihtiyaçlarını azaltıyor ve yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu multidisipliner ekiple birlikte hastaların tedavileri için yol haritaları hazırlıyoruz. Ortaya çıkan bu yol haritaları sayesinde kadın doğum uzmanı, ürolog, fizyoterapist vb. uzman hep birlikte hastaların tedavi programlarını oluşturuyoruz. Bunu sadece Hollanda'da değil bütün dünyada yaygınlaştırmaya çalışıyoruz."



- İstanbul