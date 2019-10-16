'Pembe Bir Gün' etkinliği Bebek Parkı'nda gerçekleşti

Beşiktaş Belediyesi, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Bebek Parkı'nda 'Pembe Bir Gün' etkinliği düzenledi.



Beşiktaş Belediyesi, Maslak Lions ve LİV Hospital işbirliğiyle meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Bebek Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte meme kanseri alanında genel cerrahlar Prof. Dr. Atilla Soran ve Prof. Dr. Levhi Akın, konuyla ilgili merak edilenleri konuklarla paylaştı. Neşe Sapmaz'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği etkinliğe sanat ve medya dünyasından da önemli isimler katıldı. Öte yandan meme kanserini yenen '10 Amazon Yüksek Doz Yaşam' kitabının yazarı Leyla Bahtiyar, bu süreçte yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Etkinlikte konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Tabii bu hastalık çok önemli herhalde dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık görülen kanser. Kanserin de en yaygın türü olarak bu hastalık var. Erken teşhis tabi ki çok önemli bu konularda. Biz belediye olarak geçmiş dönemlerde ücretsiz mamagrofi ve rahim ağzı tarama testleri yapmışız. Önümüzdeki dönemde de yine burada bulunan kurumlarla iş birliği içerisinde olarak bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tabi burada önemli olan farkındalığı arttırmak. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak bu farkındalığı artıracak bütün çalışmalarda aktif olarak rol alacağız" dedi. - İSTANBUL