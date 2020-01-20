Pembe Boraze cinayetinde toruna 10 yıl hapis, geline beraat - Son Dakika

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 17 yaşındaki kızın 82 yaşındaki babaannesini 6 yıl önce öldürdüğü ve aldığı 10 yıl hapis cezası kararını İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu Pembe Boraze Cinayeti Davası'nda, tutuksuz yargılanan gelin S.B. beraat ederken, tutuklu sanık torunu F.B. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede kendini savunan torun F.B., "Suçsuzum. Benim yerim babaannemin katilini bulma yeridir" dedi.



28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine dönemin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. ve F.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının olay tarihinde 17 yaşındaki torunu F.B., gelini S.B. (57) ve oğlu F.B. (56) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurtdışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pembe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 nacak ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.



Tutuklu torun 10 yıl hapis cezası almıştı



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Kasım 2018'de görülen davada tutuklu sanık F.B.'ye 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda tahrik olduğu kanaatine varan mahkeme, sanığın olay tarihinde yaşının 18'den küçük oluşu, haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak neticeten sanık F.B.'ye 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.



İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu



Temyize giden bu kararı İstinaf Mahkemesi usül yönünden bozdu. Dosyayı ve yerel mahkemenin kararını inceleyen İstinaf, tutuklu sanık F.B.'nin tek başına yargılanmaması, diğer sanıkların dosyalarının tefrik edilmemesi ve anne ile iki kızının tek dosyada yargılanması gerekçeleriyle yerel mahkemenin kararını bozdu.



Bugün Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu torun F.B., tutuksuz yargılanan gelin S.B. ve avukat hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan torun F.B., "Ben tahliyemi ve beraatımı istiyorum. 8 senedir ailemin çektiği sıkıntı kalmadı. Suçsuz yere cezaevinde kalıyorum. Benim yerim babaannemin katilini bulma yeridir" dedi. Tutuksuz olarak yargılanan gelin S.B. de suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatını istedi.



Geline tahliye, toruna ceza



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda Pembe Boraze'nin gelini S.B.'nin beraatına karar verirken, torun F.B.'ye de 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ