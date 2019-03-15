Pembe Çikolatalı Blondie - Arda'nın Mutfağı
1 saat önce
Pembe Çikolatalı BlondieMalzemeler;200 gr tereyağı250 gr pembe çikolata – ruby 3 adet yumurta½ su bardağı toz şeker1 su bardağı un.
Pembe Çikolatalı Blondie
Malzemeler;
200 gr tereyağı
250 gr pembe çikolata – ruby 3 adet yumurta
½ su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: Youtube
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