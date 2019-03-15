Son Dakika Haberleri: Pembe Çikolatalı Blondie - Arda'nın Mutfağı

Pembe Çikolatalı Blondie - Arda'nın Mutfağı

1 saat önce

Pembe Çikolatalı BlondieMalzemeler;200 gr tereyağı250 gr pembe çikolata – ruby 3 adet yumurta½ su bardağı toz şeker1 su bardağı un.

Pembe Çikolatalı Blondie

Malzemeler;

200 gr tereyağı

250 gr pembe çikolata – ruby 3 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:51 Kaynak: Youtube

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