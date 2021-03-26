'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor - Son Dakika

'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor

26.03.2021 10:15

Antalya'da motosikletli kuryelik yapan kadınlar trafikte rakip tanımazken, iki teker üzerinde dört bir yana sipariş götürüyor.

Antalya'da motosikletli kuryelik yapan kadınlar trafikte rakip tanımazken, iki teker üzerinde dört bir yana sipariş götürüyor. 3 yıldır bir ecza deposunda moto kuryelik yapan ve bu işi yapmaktan gurur duyduğunu belirten Özlem Şahin, "Trafikte kadın kurye gördüklerinde şaşırıyorlar. "Abi bir şey soracağım" dediklerinde yüzümü gördükleri zaman 'Aaa bayanmış' diye tepki alıyorum. Hoşuma gidiyor tepkileri, şaşırmaları" dedi.

Antalya genelinde farklı alanlarda yaklaşık 15 kadın moto kuryelik yapıyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Kadınların istediğinde her işi yapabileceğini söyleyen motor tutkunu kuryeler, gün içerisinde sayısız lokasyona sipariş götürüyor. Siparişleri teslim ederken kadın kurye gördüklerinde insanların şaşırdığını ancak birçok kişiden tebrik aldıklarını dile getiren moto kuryeler, trafikte motosiklet kullanıcılarının fark edilip daha fazla can kaybı yaşanmamasını istiyor.

"22 erkeğin arasında tek kadın olarak çalışıyorum"

Bir ecza deposunda moto kuryelik yapan ve 22 erkeğin arasında tek kadın olarak çalıştığını söyleyen Özlem Şahin, "33 yaşındayım, ecza deposunda moto kurye olarak çalışıyorum. 3 yıldır bu işi yapıyorum. Moto kurye olmak hayalimdi. Önceden ben terziydim. 2016 yılında terziliği bırakmaya karar verdim. Motosikleti çok sevdiğim için bu işi yapmaya karar verdim. Başvurumu uzun zaman sonra kabul ettiler. Burada çalışabilmek için 2 yıl bekledim. Çok mutluyum bu işi yaptığım için. 22 erkeğin arasında tek kadın olarak çalışıyorum. Onların gözbebeği gibiyim" diye konuştu.

"Kadın kurye gördüklerinde şaşırıyorlar"

Kadın kurye gördüklerinde insanların şaşırdığı söyleyen Özlem Şahin, "Trafikte kadın kurye gördüklerinde şaşırıyorlar. "Abi bir şey soracağım" dediklerinde yüzümü gördükleri zaman 'Aaa bayanmış' diye tepki alıyorum. Hoşuma gidiyor tepkileri, şaşırmaları. Trafikte çok fazla kaza atlatıyoruz. Dikkatsizlik, görmemezlik çok fazla. Kendimizi bir şekilde göstermeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor" şeklinde konuştu.

"Daha fazla can kaybı yaşamak istemiyoruz"

Trafikte daha fazla can kaybının yaşanmasını istemeyen Şahin, "Her kadın bu işi yapabilir. Bilhassa motosikleti seven kadınlar varsa muhakkak yapmalılar, denemeliler çünkü başlamak başarmanın yarısıdır. Çok zor bir meslek moto kuryelik ama keyifli ve eğlenceli. Her kadın başarabilir. Ecza deposunda çalıştığım için sürekli ve eczanelere ilaç götürüyorum. Depodan alıp listedeki eczanelere göre tek tek gidiyorum. Trafikte sürücüler lütfen bizi fark etsin artık. Daha fazla can kaybı yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

"Pakete gittiğimde müşteriler kadın kurye deyip şaşırıyor"

Bir pide salonunda moto kuryelik yapan 22 yaşındaki Hürü Güneş ise daha önceden moto kuryelik için başvuru yaptığında etrafı bilmediğini gerekçe göstererek işe almadıklarını 'Kadınsın yapamazsın' dediklerini söyledi. Bir süre sonra pide salonunda kurye olarak işe başladığını söyleyen Güneş, "Çok rahat paketlere gidip geliyorum. Moto kuryelik benim hayalimdeki işti. Motosiklete binmeyi çok seviyorum. Pakete gittiğimde müşteriler kadın kurye deyip şaşırıyor. Helal olsun diyenler de oluyor. Helal olsun dediklerin de insan bir gururlanıyor, iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

"Motorlu kuryeleri görün ve saygılı olun"

Trafikte sürücülerden saygı isteyen Hürü Güneş, "Trafikte bizi görmüyorlar. Geçenlerde yağmur yağdı. Yağmurda bile insanlar o kadar aceleci davranıyor ki motosikletlileri görmüyorlar. Motor kaysa gitse umurlarında olmayacak. Geçenlerde bir tane araba önüme kırdı. Tehlikeye girdim o yüzden. Bazı insanlar, kadınların hiçbir şey başarabileceğini sanmıyor ama biz istediğimiz her şeyi başarabiliriz. Sürücülere sesleniyorum, lütfen motorlu kuryeleri görün ve saygılı olun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor
'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor

Motosiklet, Antalya, Helal, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Pembe kasklar' motosikletleriyle trafikte rakip tanımıyor - Son Dakika


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