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Pembe nine aylığını camiye bağışladı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 83 yaşındaki Pembe Akyol, İshakpaşa Camiinin onarım çalışmaları için aylığını cami görevlilerine teslim etti.

Pembe nine aylığını camiye bağışladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 83 yaşındaki Pembe Akyol, İshakpaşa Camiinin onarım çalışmaları için aylığını cami görevlilerine teslim etti.


İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesinde ikamet eden Pembe Akyol (83), tamirat ve temizleme çalışmaları için maaşını İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş'e teslim etti. Pembe nine, "İnegöl'e her geldiğimde İshakpaşa Camisine uğruyorum. Bir gün geldiğimde cami kapalıydı, tamir ve temizlik var dediler. Sonra her geldiğimde cami ne zaman açılacak diye sordum. Bugün cami açıldı. Ben de elimden geldiğince destek olmak istedim. Eşimi genç yaşta kaybettim. İnşallah onun hayrına olur" dedi.


İmam Mehmet Nuri Memiş ise, "Pembe teyze gözlerimizi yaşarttı. Camimizi onardık. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar 400 bin TL'yi buldu. Pembe Teyzemiz de bizlere elinden geldiği kadar destek oldu. Allah razı olsun" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Nuri, İnegöl, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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