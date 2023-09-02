Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik sektörüne giriş yapan Berdan Mardini, tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak filmi gişe rekoru kıran Barbie akımına uyan Berdan Mardini pembe takım elbise ve spor ayakkabı giyerek pozlar verdi. Tarzıyla hiç beğenilmeyen ve eleştiri yağmuruna tutulan Mardini, yorumlara fena patladı.

"ŞAKA YAPAYIM DİYE YAZAN GERİ ZEKALILAR VAR"

Pembe takım elbisesiyle hiç beğenilmeyen Mardini'nin paylaşımına "Sen türkücüsün kendine gel" ve "Çok kötü olmuşsun" yorumları yapıldı. Gelen eleştirilerin ardından paylaşımını yorumlara kapatan Mardini, siyah takım elbiseli bir pozunu da yayınlayarak ateş püskürdü. Eleştirilere sessiz kalmayan türkücü, "Biz siyah da giyeriz pembe de, fuşya da kimseyi ilgilendirmez. Ulan ne çekemediniz insanları ya. Kim ne yapsa sırf laf olsun şaka yapayım diye yazan geri zekalılar var Allah'ım ne yapacağız biz?" dedi.