Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar - Son Dakika

Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar

Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar
Son Güncelleme: 02.09.2023 12:19

Ünlü türkücü Berdan Mardini filmi rekor izlenmeye ulaşan Barbie akımına uyarak pembe takım elbise ve spor ayakkabı giyerek poz verdi. Tarzından dolayı hiç beğenilmeyen Mardini, önce paylaşımını yorumlara kapattı sonra da ''Ulan ne çekemediniz insanları. Sırf laf olsun diye yazan geri zekalılar var'' diyerek ateş püskürdü.

Şarkıcılığın yanı sıra güzellik sektörüne giriş yapan Berdan Mardini, tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak filmi gişe rekoru kıran Barbie akımına uyan Berdan Mardini pembe takım elbise ve spor ayakkabı giyerek pozlar verdi. Tarzıyla hiç beğenilmeyen ve eleştiri yağmuruna tutulan Mardini, yorumlara fena patladı.

"ŞAKA YAPAYIM DİYE YAZAN GERİ ZEKALILAR VAR"

Pembe takım elbisesiyle hiç beğenilmeyen Mardini'nin paylaşımına "Sen türkücüsün kendine gel" ve "Çok kötü olmuşsun" yorumları yapıldı. Gelen eleştirilerin ardından paylaşımını yorumlara kapatan Mardini, siyah takım elbiseli bir pozunu da yayınlayarak ateş püskürdü. Eleştirilere sessiz kalmayan türkücü, "Biz siyah da giyeriz pembe de, fuşya da kimseyi ilgilendirmez. Ulan ne çekemediniz insanları ya. Kim ne yapsa sırf laf olsun şaka yapayım diye yazan geri zekalılar var Allah'ım ne yapacağız biz?" dedi.

Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini fena patladı: Geri zekalılar
Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini fena patladı: Geri zekalılar
Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini fena patladı: Geri zekalılar
Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini fena patladı: Geri zekalılar

Berdan Mardini, Magazin, Moda, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Moda Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pembe takım elbise giydiği için linç edilen Berdan Mardini sert çıktı: Geri zekalılar - Son Dakika
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