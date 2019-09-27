Son Dakika Haberleri: Pembe Top Bensu Soral'ın elinden havalanacak
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Pembe Top Bensu Soral'ın elinden havalanacak

1 saat önce

Pembe Top, 4 Ekim'de Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada Bensu Soral'ın elinden havalanacak.

Pembe Top Bensu Soral'ın elinden havalanacak, System.String[]

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek için hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak anılan Ekim ayında altıncı kez gerçekleştirilecek. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek için başlatılan proje ile meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top bu yıl Bensu Soral'ın elinden yükselecek.

FARKINDALIK MÜCADELESİNE BENSU SORAL'DAN DESTEK

4 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü'nün FC Barcelona ile oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague maçı, sevilen oyuncu Bensu Soral'ın Pembe Top ile yapacağı hava atışıyla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

BENSU SORAL KADINLARI ERKEN TANI İÇİN ADIM ATMAYA DAVET ETTİ

Projeye gönüllü olarak destek veren Bensu Soral "Pembe Top" ile objektiflerin karşısına geçerek projenin bir diğer destekçisi, usta fotoğrafçı Tamer Yılmaz'a poz verdi. Pembe Top Sahada projesi ile erken tanının önemini bir kez daha hatırlatabileceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Bensu Soral, "En yaygın kadın kanseri olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli" dedi. Soral, "Umarım Türkiye'deki tüm kadınlar çağrımızı duyar ve bu andan itibaren yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmayı bir sağlık rutini haline getirirler" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:47 Kaynak: Bültenler
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