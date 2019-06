Pembe üzerine bir çalışma #12

Pembe mayo Richard Carapaz’ın Nibali ve Roglic’le farkı birkaç saniye daha açtığı 17. etabın ardından sıra 18. etapta. Sahne son kez sprinterlerin. Siklamen mayo sahibini, pelotonu Venedik yakınlarındaki Santa Maria Di Sala’ya götürecek 222 km’nin ardından bulacak.Genel klasmancılar pelotonun aralarında saklanıyorlar. Önde bu kez Bahrein Merida ya da Movistar çalışmayacak, Bora Hansgrohe ve Françaises Des Jeux çalışacak.Etabın başında küçük bir kaçış grubumuz oluştu. Önceki gün kaçışın ardından etap galibiyeti yaşayan AG2R takımı yine kaçışa bir bisikletçisini gönderdi: Nico Denz. Denz’e iki İtalyan; Bardiani’li Mirco Maestri ve ve Nippo Vini Fantini’li Damiano Cima eşlik ediyordu.Etabın erken kilometreleri beklenildiği gibi durgun geçti. Herkes yarışın son on km içinde başlayacağını düşünüyordu. Beklenildiğinin aksi bir durum yaşanmadı. Finişe 40 km kala 4:30 olan kaçış - peloton farkı 10 km kala bir dakika civarına düşmüştü. Yani pelotonun kaçıştakileri yakalaması için her şey müsaitti.Aradan geçen beş km içinde fark yalnızca 15 sn azaldı. Kaçıştaki üçlü birbirine bakarsa kaybedecek, beraber çalışırlarsa etabı üçünden biri kazanacaktı. Denz çok istiyordu etap galibiyetini, sürekli “Hadi çalışalım!” diye iki İtalyan’a bakıyordu.Denz baktı ki diğerlerinden ona hayır yok, 3,5 km kala atak yaptı ama pek fark yaratamadı. İtalyanlar onu yakaladı.Üç km kala fark 30 saniye! Etap hâlâ ortada. Peloton mu kaçış mı? Gün başında muhtemelen kimse bu etapta böylesine heyecanlanacağını düşünmüyordu. Fark bir km kala 18 saniyeye indi, kaçış için iyi bir fark ancak aradaki mesafe anbean azalıyordu.Son kilometrede öndeki üçlü sürekli arkasına bakıyor ve arkadan onları yutmak için gelen canavardan kaçıyorlardı.Sprinti Denz açtı, erken öttü ve başı kesildi. Ardından Maestri gaza bastı, son olarak Cima.Pelotondakiler tarafından geçilmeyen tek bir bisikletçi vardı: Damiano Cima. İtalyan bisikletçi zorlu ve stresli kaçışın ardından finişi ilk sırada geçti ve kariyerinin açık ara en büyük galibiyetini aldı.Denz ve Maestri ise sprinterler tarafından son birkaç metrede geçildiler. Bora’lı Pascal Ackermann ikinci oldu, kazanmış gibi sevindi zira siklamen mayoyu Démare'dan devraldı. Son gün Verona’daki zamana karşıyı siklamen mayosuyla koşacak Alman sprinter. Démare ise sekizinci olabildi ve uzun süre giydiği siklamen mayoyu böylelikle rakibine kaptırdı.Dün, sıra 19. etaptaydı. Çıkışlar inişler vardı ancak etabın galibini belirleyebilecek, genel klasmanda az da olsa fark yaratmaya müsait tek çıkış finişe giden, son 30 km kala başlayan ancak son 13-15 km’de eğimi artacak San Martino Di Castrozza tırmanışıydı.Önceki güne nazaran daha kalabalık bir kaçış grubu oluştu. Peloton ile arada son 50 km’de 8:30, son 35 km’de 9 dakikalik farklar vardı. Etabın kaçışa gitmesi neredeyse kesindi.Kaçışta en dikkat çekici isim Mitchelton-Scott’lı Esteban Chaves’di. Onun yanı sıra AG2R’li François Bidard ve Androni’den Andrea Vendrame da tırmanış yetenekleri sayesinde etabı kazanabilecek niteliktelerdi.Chaves’i 17. etapta da kaçışta görmüştük. Kolombiyalı orada Nans Peters’in kaçmasına engel olamamıştı. Onun ardından yaptığı ataklarla ikinci olabilmişti. 19. etapta ise kaçıştakiler arasında kafasına kazanmayı en fazla koymuş isim Chaves’ti. Bunu agresifliğinden anlayabiliyordunuz.Pelotona dönecek olursak, en önde doğal olarak Movistar vardı. Carapaz’In önünde beşli altılı mavi bir tren tempoyu belirliyordu.Finişe götürecek, belirleyici tırmanış 13,6 km uzunluğunda, ortalama %5,6 eğime sahipti. Bu tırmanışa başlamadan kaçış grubunda atak üstüne atak yapıldı. Biliyorlar ki Chaves’le son kilometrelere beraber girmek demek etabı kaybetmek anlamına geliyordu.Ancak hiçbir atak başarılı olamadı. Chaves ise son on km’ye girilmesiyle birlikte temposunu arttırdı, ekibi silkelemeye başladı.Deceuninck-Quick Step’Li Pietr Serry kaçmak için, etap galibiyeti için çok çabaladı. “Wolf pack” Giro’da hayal kırıklığı yaşıyor. Serry’nin kaçışta etabı kazanması demek, takımı için de günah çıkarmak demek olacaktı.Serry ile Bidard bir ara ivmelendiler, biraz fark da yarattılar. Ancak Chaves bir türlü bırakmadı. Nippo’lu Marco Canola da onlara eklendi. Vendrame biraz arkada. Yokuşun başlarında geride kalan CCC’li Antunes Amaro ve Bardiani’li Giovanni Carboni de önlere doğru tırmanıyorlar.Bu grup içinde neredeyse herkes atak yapmayı denedi ancak bir türlü kopup giden olmadı. Chaves dahi tek başına kalamadı.Andre Vendrame mekanik bir problem yaşadı finişe yaklaşık 3,5 km kala. Zinciri attı. Orada bir İtalyan’ın hemen onun yanına gelmesi ve onu itmek için beklemesi çok güzel bir görüntüydü. Bu sorunu çözen Vendrame, ilginçtir ki bir mekanik problem daha yaşadı. Problem bu sefer arka arttırıcıdaydı. İtalyan, birkaç sn kaybetti ama yoluna devam edebildi.Chaves bu esnada, son iki buçuk-üç km kala, bir kez daha atak denedi. Bu sefer oldu. Bidard ve Serry çaresiz kaldılar, bacakları tükenmişti. Chaves, bu atağın ardından finişe kadar yalnız gitti ve uğrunda çok uğraştığı bu etap galibiyetini aldı. Geçen yıl Giro’da, Simon Yates’in hemen önünde, Etna’da kazanmıştı ve o zafer düne kadar son zaferiydi. Ardından kan değerlerindeki problemler nedeniyle uzun bir süre yarışmadı. Kolombiyalı, Giro ile deyim yerindeyse hayata döndü.İki kez mekanik problem yaşayan Vendrame, bir hayli geriden gelip, sonlara doğru CCC’li Antunes’i de geçip etabı ikinci tamamladı. Antunes üçüncü oldu.Artık pembe mayo grubuna bakma vakti. Giro’nun en agresif genel klasman adaylarından Miguel Angel Lopez, son yokuşta peloton içinden atak yapan isim oldu. Liderin altı dakikadan fazla gerisinde olduğu için atağına cevap verilmedi. O da bunu fırsat bilip çok iyi ilerledi ve etabı pembe mayo grubunun 44 sn önünde tamamladı.Favoriler arasından atak deneyen isim Primoz Roglic’ti. Roglic, son bir km kapısının hemen ardından atağını yaptı ama ne Vincenzo Nibali ne de Carapaz onun gitmesine müsaade etti.19. etap Carapaz-Nibali-Roglic arasındaki zaman farklarını değiştirmedi ancak sıradaki etap çok muhtemeldir ki değiştirecek. Bugün 2019 Giro’nun kraliçe etabı koşuluyor. Tam beş tane kategorize tırmanış; ikisi birinci, üçü ikinci kategori… Etabın yalnızca ilk beş-on kilometresi düz bir yola sahip. Tırmanışlar hemen başlıyor. Son tırmanış finişe götürecek ve son günkü zamana karşı etabı öncesi pembe mayonun nihai sahibinin bugün belli olması olasılıklar arasında.Hazırlayan: Enes KANBUR