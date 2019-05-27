Pembe üzerine bir çalışma #9

Giro’da ikinci haftanın son etabı. İstikamet Como. Rota, Il Lombardia rotası. !!window.__es_gtm_helper.inject_ad('outstream','1755474359outstream', !!0, !!0, !!0) --> Üç adet kategorize tırmanışımız var. İlk ikisi ikinci, sonuncusu üçüncü kategori.

Giro’da ikinci haftanın son etabı. İstikamet Como. Rota, Il Lombardia rotası.



Üç adet kategorize tırmanışımız var. İlk ikisi ikinci, sonuncusu üçüncü kategori. Üçüncü kategori ama belki de dananın kuyruğunun kopacağı, meşhur bir yokuş: Civiglio.



Etap Ivora’da başladı. Pelotonun önünde oldukça uzun, 232 km’lik bir yol vardı. İlk 165 km’de kayda değer bir eğim bulunmuyordu.



Etabın hemen başlarında iki İtalyan kafa kafaya verdiler ve kaçışa başladılar: Astana’dan Dario Cataldo ve Androni Giacattoli’den Mattio Cattaneo. Bu ikili, ana grupla farkı bir ara 10-15 dakikaya çıkardılar. Kalabalık değillerdi ancak Como’nun İtalyan bisikletindeki anlamını biliyorlardı ve oraya önde girmek istiyorlardı.



Pembe mayo sahibi Movistar, doğal olarak genelde pelotonun önünde çalıştı. Tempoyu belirlediler. Bu konuda onlara Bahrein Merida da oldukça yardımcı oldu. Vincenzo Nibali’nin domestikleri Damiano Caruso ev Domenico Pozzovivo her zaman olduğu gibi çalışkanlardı ve öne gelip sık sık tempoyu yükselttiler.



İlk tırmanışta herhangi bir atak olmadı ancak ikinci yokuşta tempo iyiden iyiye arttı. Mitchelton Scott’ın bu Giro’daki çalışkan ismi Lucas Hamilton öne gelip ana grubun hızını arttırdı. Kaçış ile ana grup farkı bu noktada az biraz eridi.



Giro’nun boynu bükük ismi, Simon Yates bu ikinci yokuşta atağını yaptı. Önceki gün olduğu gibi “kaybedecek bir şeyim yok nasıl olsa” diye düşünmüş olabilir Yates. Çok bir anlamı var mıydı bu denemenin tartışılır. Zaten Nibali, Mikel Landa ve Richard Carapaz çok iyi reaksiyon verdi bu atağa. Yates yakalandı. Ancak bu noktada peloton oldukça silkelendi. Ön tarafta 20 civarı bisikletçi kaldı.



Yates kararlıydı, ille de gidecekti. İlk atağı nötralize edildikten beş yüz metre sonra bir kez daha hızlandı. Bu sefer takip eden olmadı. Giro başlamadan önce Yates 15. etapta bir tırmanışta atak yapacak ve takip edilmeyecek denilse muhtemelen kimse inanmazdı. Britanyalı gitti gitmesine ancak beş km sonra kuzu kuzu döndü pelotona. “Madem fark yaratamadım boşa kendimi harcamayayım” diye düşündü.



Astana’lı Miguel Angel Lopez sürekli deniyor. Tırmanışların başladığı 12. etaptan bu yana sürekli ataklar görüyoruz Lopez’den. Şu ana kadar başarılı olamadı, kopup gidemedi. Bakalım gençlik ateşi ilerleyen etaplarda somut bir şeyler elde edecek mi?



Yarış olağan akışında ilerliyordu. Ardından finişe 20 km kala kameralar Primoz Roglic’e döndü. Bir de ne görelim! Mekanik bir problem yaşadığı için bisikletinden inmiş Slovenyalı. Roglic, takım arkadaşı Antwan Tolhoek’in bisikletini aldı hemen ve yoluna devam etti. Kısa süre içinde de ana grubu yakaladı. Twitter’daki iddialara göre Roglic’in problem yaşadığı esnada takım arabasındaki takım menajeri “ihtiyaç molasındaymış”.



Bu arada kaçıştaki iki İtalyan yollarına ön tarafta devam ediyordu. Son 15 km kaldığında dört dakikalık bir farka sahiplerdi. Açıkçası favorilerin de onları yakalamak gibi bir niyeti var gibi durmuyordu.



Son 10-15 km arasında kim atak yaptı dersiniz? Evet, Yates. Onun ardından Nibali de bir atak yaptı. Carapaz, pembe mayosuyla onu takip etti. Burada bir parantez açmak ve Carapaz’ın gücünden bahsetmek lazım. Nerede kim atak yaparsa yapsın yakalayacak gücü var gibi gözüküyor Ekvadorlu bisikletçinin. Bunu Nibali’nin bir atak yapmasıyla ve Carapaz’ın yine kopmamasıyla gördük.



Nibali ve Carapaz ivmelenince Yates’i bir kez daha yakaladılar ve peşlerine taktılar.



Bu noktada klasik bir Movistar problemi gördük. Mikel Landa, takım arkadaşı Carapaz öndeyken atak yaptı. Landa’nın bu atağı, gerilerde kalan Roglic’in ön tarafa gelmesine yardımcı oldu. Landa ve Carapaz arasında bir amaç birliği yokmuş gibi gözüküyor. Lider kim, bu belli değil. Daha önce de bu problemleri yaşamışlardı. Ancak ortada ciddi bir pembe mayo şansı varken bu belirsizlik başlarına bir iş açacak mı, hep birlikte göreceğiz.



Civiglio’nun çıkışında Nibali ve Carapaz birbirinden ayrılmadı. Roglic biraz arkalarındaydı. Ardından iniş başladı. Finişe altı km kala Roglic sağa doğru dönerken dengesini kaybetti ve düştü. Yürekler ağızlara geldi. Zira Roglic bariyerlere tutunarak uçmaktan son anda kurtuldu. Bu düşüşte kendi bisikletini değil takım arkadaşının bisikletini kullanmasının payı olabilir. Takım menajerinin ihtiyaç molası birkaç saniyeye mâl oldu, ancak çok daha fazlasına da mâl olabilirdi.



Roglic düşerken onun yakınında olan ve düşüşü gören Nibali’nin domestiği Caruso, büyük bir heyecanla takım radyosuna bu düşüşü haber verdi. Köpekbalığı Nibali kan kokusunu aldı, inişte biraz daha hızlandı. Akıllara hemen yine bir Jumbo Visma – o zamanki adıyla LottoNL-Jumbo – bisikletçisi Steven Kruijswijk’in düştüğü ve Nibali’nin bu atağı değerlendirerek dört küsür dakikalik farkı eritip genel klasmanda rakibinin önüne geçtiği 2016 Giro geldi.



İnişteki teknik bölgeler sona erdiğinde Nibali, Carapaz ile arasında biraz fark yaratabilmişti. Sonrasında iki kez Lombardia kazandığı, çok iyi bildiği bir inişti Civiglio inişi. Ancak inişin ardından düzlükte Carapaz ve Yates, Nibali’yi yakaladılar.



Etap kaçışa gitti. Astana’lı Cataldo etabı kazanarak kariyerine bir Vuelta etap zaferinden sonra Giro’da da etap zaferi ekledi. Androni’den Cattaneo ikinci oldu. Podyumun son basamağını ise Nibali ve Carapaz’I geçen Yates aldı.



Mekanik problem yaşayan, düşen Roglic; etabı Carapaz ve Nibali ikilisinin 40 saniye gerisinde tamamladı. Genel klasmanda lider Carapaz’ın 47 saniye gerisine düştü. Nibali ise Roglic’i tam bir dakika geriden takip ediyor.



Bugün dinlenme günü. Peloton, Giro’nun son haftasına, yılın en zorlu etaplarından biriyle başlangıç yapacak. Etabın sonlarına doğru 11.9 km uzunluğundaki ortalama % 10.9 eğime sahip Passo Del Mortirolo geçilecek. Carapaz, Roglic, Nibali, Landa, Rafal Majka tırmanmaya devam edecekler.





Hazırlayan: Enes KANBUR

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