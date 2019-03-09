Pembe ve Mor Yelekli 'Sarı Yelekliler' Meydanlarda
1 saat önce
FRANSA hükümetinin akaryakıta yaptığı zammı protesto amacıyla 17 Kasım 2018'de protestolara başlayan Sarı Yelekliler, akaryakıt zammının geri çekilmesine rağmen hükümetin politikalarını sokaklarda eleştirmeye devam ediyor.
FRANSA hükümetinin akaryakıta yaptığı zammı protesto amacıyla 17 Kasım 2018'de protestolara başlayan Sarı Yelekliler, akaryakıt zammının geri çekilmesine rağmen hükümetin politikalarını sokaklarda eleştirmeye devam ediyor.
Meydanları doldurmaya başlayan protestocular, bu haftaki gösterilere 'kararlı hareket' ismini verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
sebebi ile protestolara katılan kadınların sarı yelek dışında pembe ve mor yelek de giymesi bekleniyor.
Yine yoğun güvenlik önlemleri altında meydanlara çıkan protestocular bu hafta oturma eylemi gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:35
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