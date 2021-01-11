Organizasyonda bugün, salgın nedeniyle Katar 'ın başkenti Doha 'da düzenlenen tek erkekler elemelerinde milli tenisçi Cem İlkel, Alman Peter Gojowczyk ile karşılaşacak.

Beşinci kortta oynanan ve 50 dakika süren mücadelede Kalinina'ya üstünlük kuramayan 34 yaşındaki milli tenisçi, rakibine 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri 'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 212'nci basamağında yer alan Pemra Özgen, dünya 163'üncüsü Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaştı.

Milli tenisçi Pemra Özgen , sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Son Dakika › Spor › Pemra Özgen, Avustralya Açık'a elemelerin ilk turunda veda etti - Son Dakika Spor

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok