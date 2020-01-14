Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti - Son Dakika Spor

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti

6 saat önce

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Pemra Özgen Avustralya Açık'a veda etti, System.String[]

Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinin ilk turunda İspanyol Aliona Bolsova'ya 2-0 yenildi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı.

Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti.

Pemra Özgen, Avustralya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:38 Kaynak: AA
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