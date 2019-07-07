Son Dakika Haberleri: Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon
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Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon

1 saat önce

Portekiz'in Seixal kentinde düzenlenen Seixal Ladies Açık Tenis Turnuvası'nda Pemra Özgen şampiyon oldu.

Pemra Özgen, Portekiz'de şampiyon, System.String[]
Portekiz'in Seixal kentinde düzenlenen Seixal Ladies Açık Tenis Turnuvası'nda Pemra Özgen şampiyon oldu. 
Turnuvanın finalinde Fransız raket Oceane Dodin'i 3-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 geçen Özgen, toplamda 25 bin dolar ödüllü turnuvada 1'incilik kupasını kaldırdı. 
BU SENE 2'NCİ ŞAMPİYONLUK DA PORTEKİZ'DE
Pemra Özgen, bu sonuçla birlikte bu seneki 2'nci şampiyonluğunu kazandı. Özgen, bu sene yine Portekiz'de düzenlenen Obidos Kadınlar Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Polonyalı raket Urszula Radwanska'yı yenip kupayı kaldırma başarısı göstermişti. Öte yandan Özgen bu galibiyetle birlikte profesyonel kariyerinin 17'nci tekler zaferini elde etti.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
Pemra Özgen, Portekiz, Tenis, Spor
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