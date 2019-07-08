Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede
1 saat önce
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:03 Kaynak: AA
Milli tenisçi Pemra Özgen
, Portekiz
'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu. Türkiye Tenis
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pemra Özgen, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Fransız Oceane Dodin ile karşılaştı.
Milli tenisçi, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
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