Son Dakika Haberleri: Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede
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Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede

1 saat önce

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede, System.String[]
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pemra Özgen, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Fransız Oceane Dodin ile karşılaştı.
Milli tenisçi, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:03 Kaynak: AA
Pemra Özgen, Portekiz, Spor
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