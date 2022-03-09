Pena: "Stadyumu görmek için buraya gelmedik!" - Son Dakika
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Pena: "Stadyumu görmek için buraya gelmedik!"

09.03.2022 21:59
Pena: "Stadyumu görmek için buraya gelmedik!"

Galatasaray'ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, Barcelona maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Stadyumu görmek için buraya gelmedik.

Galatasaray'ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, Barcelona maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Stadyumu görmek için buraya gelmedik. Buraya mücadele etmeye geldik. Bunun bilincindeyiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tüm şartları zorlayacağız" dedi.

Galatasaray'ın file bekçisi Inaki Pena, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynayacakları Barcelona mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arasında Barcelona'dan kiralanan genç kaleci, kulübüne karşı forma giymesi hakkında ve mücadeleyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim için çok özel bir rakip. Zor bir kuraydı. Yarın tüm gücümüzü kullanacağız. Bizim için büyük bir maç. İyi bir sonuç almamız lazım. Şu an itibarıyla şahsi olarak iyi yolda olduğumu düşünüyorum. Biz oyuncu olarak her zaman içinde bulunduğumuz durumu aşmaya çalışıyoruz. Daha fazla vakit almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım. Herkes Barcelona'yı takip ediyor. Yapmamız gerekenin bilincindeyiz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Stadyumu görmek için buraya gelmedik. Buraya mücadele etmeye geldik. Bunun bilincindeyiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tüm şartları zorlayacağız. Biliyoruz ki Barcelona bizi baskı altında tutacak. Biz de topu fazlasıyla elimizde tutmaya çalışacağız. Bizim için güzel bir mücadele olacak" diye konuştu.

"GERİ DÖNMEM İÇİN EN İYİ PERFORMANSIMI SERGİLEMEM GEREKİYOR"

Barcelona'daki geleceği ile ilgili Pena, "Barcelona'da olmak için yüksek kaliteye sahip olmak gerekiyor. Geri dönmem için en iyi performansımı sergilemem gerekiyor. Daha fazla vakit alırsam bunu gerçekleştireceğimi umuyorum. Yıllarca Barcelona'da oynadım. Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip tekrar geri dönmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ve takım arkadaşlarının yardımı sayesinde çabuk adapte olduğunu söyleyen başarılı eldiven, "Çok güzel bir ortamda bulunuyorum. Beni ilk günden itibaren çok iyi ağırladılar. Çok iyi adapte oldum ve çok mutluyum. Baskının bilincindeyiz. İyi bir değişiklik yapmak için güzel bir yerdeyim. Muslera ile çok iyi anlaşıyoruz. Galatasaray'da geçirdiği zaman itibarıyla kulüp için çok önemli bir isim. Ondan öğreneceğim çok şey var ve bunu istiyorum. Sakatlandı ama onun kalitesi tartışılmaz. İlk günden beri her zaman yanımda oldu" yorumunu yaptı.

(İHA)

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Galatasaray, Barcelona, Medya, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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