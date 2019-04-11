Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 Gol = 5 Tl) / Abarttılar!
28 dakika önce
Merhaba "TORUNLAR" Penaltı atarak Para kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile karşınızdayım. sokakta top sektirme vb yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 Kaynak: Youtube
Merhaba "TORUNLAR" Penaltı atarak Para kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile karşınızdayım. sokakta top sektirme vb yapıldı. Halı Sahada Futbol
topu ile penaltı challenge yaptım para dağıttım. her gol başına 5 TL verdik. en iyi goller i bu video'da görebilirsiniz iyi Seyirler. Instagram
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