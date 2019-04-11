Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 Gol = 5 Tl) - Abarttılar!

Merhaba "TORUNLAR" Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile Karşınızdayım.sokakta top sektirme vb. yapıldı.

Merhaba "TORUNLAR" Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile Karşınızdayım.sokakta top sektirme vb. yapıldı.Halı Sahada Futbol topu ile penaltı challenge yaptım ve para dağıttım.her gol başına 5 TL verdik. en iyi goller i bu video'da görebilirsiniz iyi seyirler.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

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