Son Dakika Haberleri: Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 Gol = 5 Tl) - Abarttılar!

Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 Gol = 5 Tl) - Abarttılar!

15 dakika önce

Merhaba "TORUNLAR" Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile Karşınızdayım.sokakta top sektirme vb. yapıldı.

Merhaba "TORUNLAR" Penaltı Atarak Para Kazanmak (1 GOL = 5 TL) Videomuz ile Karşınızdayım.sokakta top sektirme vb. yapıldı.Halı Sahada Futbol topu ile penaltı challenge yaptım ve para dağıttım.her gol başına 5 TL verdik. en iyi goller i bu video'da görebilirsiniz iyi seyirler.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:49 Kaynak: Youtube
Futbol, Genel
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