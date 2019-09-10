Penaltı kaçıran futbolcunun evini taşladılar

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 1. Tur ilk maçında Liberya'ya 3-1 mağlup olan Sierra Leone 2-0 kazanması halinde tur atlayan taraf olacaktı.



Sahasında oynadığı maçta 55. dakikada Kei Kamara'nın golüyle de 1-0 öne geçen Sierra Leone 90+5'te kazanılan penaltı atışıyla tur atlama şansına çok yaklaştı.



Ancak penaltıyı kullanan 31 yaşındaki takım kaptanı Umaru Bangura atışı gole çeviremedi. Ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetine rağmen tur atlayan takım Liberya oldu.



Karşılaşmanın ardından ise Sierra Leoneli taraftarlar kaçan turun faturasını penaltıyı kaçıran takım kaptanı Umaru Bangura'ya kestiler. Bazı taraftarlar Bangura'nın evini taşladı. Bangura'nın evinin camları kırılırken, kapısı da büyük hasar aldı.



Olayların ardından BBC'ye konuşan Bangura, "'Hayatımın en kötü günlerinden birini yaşadım. Ben kaptan olarak işimi yaptım. Bu kadar tepki beklemiyordum. Dışarı bile çıkamıyorum. Büyük hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda özür diliyorum" diye konuştu.