Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, harekat bölgesinde, bugün teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin SİHA'lar ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alındığı, hedeflerin tahrip edilerek 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar, başsağlığı mesajı yayımladı

Bu arada Bakanlığın Twitter hesabından, Bakan Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı da yayımlandı.

Operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbas¸ı O¨mer Kahya'nın fotoğrafını paylaşan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Silah arkadas¸ımız, Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde 19 Haziran 2020 tarihinde tero¨ristlerle çıkan c¸atıs¸mada yaralanmıs¸, sevk edildigˆi hastanede yapılan tu¨m mu¨dahalelere ragˆmen kurtarılamayarak s¸ehit olmus¸tur. Kahraman s¸ehidimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim."