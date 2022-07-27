Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi

27.07.2022 12:11

Pençe 1-2 Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe 1-2 Harekat bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, şehit Taşyürek'in (21) Kale köyündeki babaevine gelerek, baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek'e acı haberi verdi.

Bekar ve 4 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehidin babası Basri Taşyürek, AA muhabirine, oğlu Cüneyt'ten sonra iki oğlunu daha vatan için feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

Bölücü terör örgütünün Türkiye'yi yıldıramayacağını vurgulayan Taşyürek, "Oğlumun öcü alınacak. Silah arkadaşları Cüneyt'imin kanını yerde koymaz. Eğer izin verirlerse ben de oğlumun şehit olduğu yerde savaşmaya hazırım. Vatanımızın başı sağ olsun." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesinin yanında olduklarını ve şehide karşı son görevlerini yapacaklarını ifade etti.

Şehit Taşyürek'in cenazesinin bugün Kale köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit Cüneyt Taşyürek'in ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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