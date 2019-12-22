Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi
6 saat önce
Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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