Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.