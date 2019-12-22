Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınaklar ve ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntüsü Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyoğlu'nda turistlere yüksek hesap tuzağı kuran çete yakalandı
Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu Sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektirdikleri silah ateş aldı, 1 kişi hayatını kaybetti Babaları tarafından vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:46 Terör örgütünden kaçışlar sürüyor - Son Dakika
19:44 Aydın'da hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
19:41 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan birlik ve beraberlik mesajı (2) - Son Dakika
19:39 Silivri'de 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika
19:38 Özbekistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
18:57 Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 19:47:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları - PKK'ya ait sığınaklar ile silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]