Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
3 saat önce
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:15 Kaynak: AA
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
Erdoğan'dan milletvekillerine "yeni parti" talimatı: Konuşmayın 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu