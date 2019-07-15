Son Dakika Haberleri: Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

3 saat önce

Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi., System.String[]
Pençe-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 71 oldu.
PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:15 Kaynak: AA
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