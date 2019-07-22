Pençe-2 Harekatı'nda doçka silahı ile mühimmatlar ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı'nda Doçka Silahı ile mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:55 Kaynak: İHA
, Pençe-2 Harekatı'nda Doçka Silahı ile mühimmatlar ele geçirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taarruz helikopterlerce vurularak imha edildiği belirtilirken sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 adet silah sehpası ve 1 adet patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi. Terör örgütü PKK
ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı (14,5'luk), 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı (12,7'lik) 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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