Pençe-2 Harekatı'nda yaralanan asker Van'a getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri Van'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri Van
'a getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı sırasında Irak
'ın kuzeyinde PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1'i ağır 6 asker ise yaralandı. Durumu ağır olan asker, helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.
Çatışmada şehit düşen Piyade
Uzman Onbaşı Mustafa Ünal
'ın naaşının, Hakkari
Dağ ve Komando
Tugayında yapılacak törenle memleketi Konya
'ya uğurlanacağı belirtildi. - VAN
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