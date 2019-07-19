Son Dakika Haberleri: Pençe-2 Harekatı'nda yaralanan asker Van'a getirildi
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Pençe-2 Harekatı'nda yaralanan asker Van'a getirildi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri Van'a getirildi.

Pençe-2 Harekatı'nda yaralanan asker Van'a getirildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı'nda çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri Van'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-2 Harekatı sırasında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1'i ağır 6 asker ise yaralandı. Durumu ağır olan asker, helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşının, Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapılacak törenle memleketi Konya'ya uğurlanacağı belirtildi. - VAN
TSK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:56 Kaynak: İHA
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