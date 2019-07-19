Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü
2 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.
Irak
'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:37
Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi