Son Dakika Haberleri: Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü
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Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü

2 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.

Pençe-2 Harekatında bir asker şehit düştü, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit edildi, 5'i hafif olmak üzere 6 asker de yaralandı.
Irak, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:37 
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