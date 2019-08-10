Son Dakika Haberleri: Pençe 2 harekatında yaralanan asker hastanede ziyaret edildi
Son Dakika Güncel Haber

Pençe 2 harekatında yaralanan asker hastanede ziyaret edildi

20 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindekiler Pençe 2 Harekatında yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Pençe 2 harekatında yaralanan asker hastanede ziyaret edildi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindekiler Pençe 2 Harekatında yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez'e, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe 2 Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının attığı roketle yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Sahra Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, PKK bölücü terör örgütünün attığı roketle ayağından ve yüzünden aldığı şarapnel parçalarıyla yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gazinin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi alan Pekmez, aileye de geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralı askerimize acil şifalar diledi. - ADIYAMAN
Fatih Güleç, Adıyaman, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasında deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Tanzanya'da yakıt tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:00:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pençe 2 harekatında yaralanan asker hastanede ziyaret edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]