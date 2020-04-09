Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi - Son Dakika

Pençe-3 bölgesinde 20 adet EYP ele geçirildi
6 saat önce
Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Pençe-3 bölgesinde uzaktan kumandalı 20 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı