Pençe-3 Harekatı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı kapsamında belirlenen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı 4 EYP'nin belirlenerek yerinde imha edildiği kaydedildi.
Yaşlı kadının 820 bin lirasını dolandıran şüpheliler yakalandı Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı: 300 bin liralık desteğin 90 bin lirası geri ödenecek Iğdır'da 9 gün önce yaralanan Uzman Çavuş şehit düştü Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak