Pençe-3 Harekatı
1 saat önce
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:08 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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