Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
(İHA)
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