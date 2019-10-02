Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ; "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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