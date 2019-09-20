Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist...

1 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist..., System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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