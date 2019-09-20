Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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