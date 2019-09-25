Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:28 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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