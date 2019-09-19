Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz...

1 saat önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz..., System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:54 Kaynak: AA
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