Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:54 Kaynak: AA
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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