Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9...
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Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9...

33 dakika önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9..., System.String[]

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:56 Kaynak: AA
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