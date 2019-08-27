Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor
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Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

8 dakika önce

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" ifadeleri kullanıldı.

PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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