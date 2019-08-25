Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi

56 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Pençe-3 Harekatı'nda 15 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı.

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:12 Kaynak: AA
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