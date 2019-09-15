Pençe-3 Harekatı'nda 4 EYP imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4 adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi. - ANKARA
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