Son Dakika Haberleri: Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi
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Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda tespit edilen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda tespit edilen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."

ANKARA,


Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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