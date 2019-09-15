Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda tespit edilen 4 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda; ikisi uzaktan komutalı pil bloğuna bağlı, ikisi de basma düzenekli pil bloğuna bağlı olmak üzere toplam 4 adet EYP tespit edilerek yerinde imha edildi."

ANKARA,