Son Dakika Haberleri: Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

16 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu." bilgisi paylaşıldı.

Twitter, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:40 Kaynak: AA
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