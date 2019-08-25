Son Dakika Haberleri: Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi

18 dakika önce

3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-3 harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

PENÇE-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber:  ANKARA,


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:09 Kaynak: DHA
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