Pençe-3 Harekatı'nda patlayıcılar imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP'nin imha edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:51 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP'nin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında; 1 adet 82 mm'lik havan ve 9 adet 5 kg'lık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi." - ANKARA
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